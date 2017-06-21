20 водителей в Свердловской области не пропустили машину скорой помощи во время полуторачасовой проверки ГАИ (ФОТО)

Шесть экипажей ГИБДД и спецавтомобиль скорой помощи были привлечены к проведению операции «Маяк» по выявлению недобросовестных автомобилистов, которые не пропускают спецтранспорт.

Проверка на дорогах Свердловской области за 1,5 часа выявила 20 нарушений данного правила. Они объясняли, что или не видели, или не слышали включенных спецсигналов. Тем не менее, всех их ждет штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев.