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20 водителей в Свердловской области не пропустили машину скорой помощи во время полуторачасовой проверки ГАИ (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 водителей в Свердловской области не пропустили машину скорой помощи во время полуторачасовой проверки ГАИ (ФОТО)

21 июня 2017, 18:25Транспорт
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