20 водителей в Свердловской области не пропустили машину скорой помощи во время полуторачасовой проверки ГАИ (ФОТО)
21 июня 2017, 18:25Транспорт
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В Свердловской области сотрудниками ГАИ проведена спецоперация «Маяк» по выявлению водителей, игнорирующих спецтранспорт.
Шесть экипажей ГИБДД и спецавтомобиль скорой помощи были привлечены к проведению операции «Маяк» по выявлению недобросовестных автомобилистов, которые не пропускают спецтранспорт.
Согласно ПДД, все водители обязаны предоставить преимущество в движении и пропустить машину скорой помощи, пожарный и полицейский транспорт.
Проверка на дорогах Свердловской области за 1,5 часа выявила 20 нарушений данного правила. Они объясняли, что или не видели, или не слышали включенных спецсигналов. Тем не менее, всех их ждет штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев.
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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