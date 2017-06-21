Администрация Екатеринбурга подверглась критике из-за убытков предприятий муниципального транспорта

Как пишет Ура.ру, гордума Екатеринбурга отметила, что муниципальные перевозчики проигрывают частным компаниям. В связи с этим прошло совещание, на котором отметили, что за прошлый год прибыль муниципальных перевозчиков за год составила 3,83 млрд руб., против 5 млрд расходов.