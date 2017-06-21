Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Администрация Екатеринбурга подверглась критике из-за убытков предприятий муниципального транспорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Администрация Екатеринбурга подверглась критике из-за убытков предприятий муниципального транспорта

21 июня 2017, 12:05Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?