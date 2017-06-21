Администрация Екатеринбурга подверглась критике из-за убытков предприятий муниципального транспорта
21 июня 2017, 12:05Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты гордумы Екатеринбурга подвергли критике администрацию города за халатное отношение к работе общественного транспорта.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Ура.ру, гордума Екатеринбурга отметила, что муниципальные перевозчики проигрывают частным компаниям. В связи с этим прошло совещание, на котором отметили, что за прошлый год прибыль муниципальных перевозчиков за год составила 3,83 млрд руб., против 5 млрд расходов.
Были предложены варианты решения проблемы. Первый – дофинансирование из
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей