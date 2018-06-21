Движение автобусов из Нижнего Тагила в Горноуральский закрыто из-за состояния дороги

21 июня 2018 года на автовокзале города Нижнего Тагила размещено объявление о прекращении движения автобусов маршрутов №102 «Нижний Тагил-Малая Лая», №107 «Нижний Тагил – Большая Лая», №117 «Нижний Тагил – Горноуральский» до приведения проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ.

Я каждый день вынуждена возить своего ребенка на лечение в Нижний Тагил. Теперь я должна пешком из Горноуральска добираться до города? Какое право имеют перекрывать дороги и лишать людей транспорта? Страдают люди поселка Горноуральский, Большой Лаи и Малой Лаи. Я в диком ужасе поделилась с редакцией Анна.

С 12 часов дня я сидела на вокзале и не могла уехать в поселок Горноуральский. Мне удалось купить билеты на проходящий автобус до города Кушвы. Я вышла на трассе у пешеходного перехода, который находится недалеко от поселка. На вокзале было продано 19 билетов до Горноуральского, однако в маршрутку смогли сесть только 14 человек, остальным было сказано сдать билеты рассказала жительница поселка Гороноуральский.

Чтобы уехать до поселка Горноуральский, теперь пассажирам нужно на автовокзале приобрести билет на проходящий автобус в сторону Серова, который идет без остановок по Нижнему Тагилу.

До Горноуральского и остальных поселков можно уехать только с автовокзала на проходящих автобусах. Например которые идут до Серова или Кушвы. Народ, который сейчас стоит и ждет автобус у Киномакса, Современника и музея просто не смогут уехать домой. Эти автобусы не останавливаются на остановках в Нижнем Тагиле, -- негодует Анна.

По данным из объявления, движение прекращено решением ГИБДД. Как сообщают источники редакции, администрации Горноуральского городского округа было выдано предписание на приведение подведомственной дороги в нормативное состояние.