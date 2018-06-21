Новая ливневая канализация появится на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Строительство ливнёвки на Ленинградском проспекте назрело очень давно. Помимо подтопления и разрушения дорожного полотна, остро стоит проблема с трамвайными путями. В каждый дождь рельсы скрывает водой полностью, и очень часто составы встают на этом участке. Про автомобили и говорить нечего. Автомобилисты уже привыкли снижать скорость возле Мегамарта в дождь. В противном случае можно получить гидроудар или аквапланирование, что приведёт к повреждению автомобиля рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.

В дождливую погоду движение по участку Ленинградского проспекта от улицы Володарского до улицы Окунева затруднено. Правая полоса дороги в непогоду затоплена водой.

Чтобы объехать такую лужу, мне приходится выезжать чуть ли не на встречную полосу, больше никак не объехать это место пожаловался водитель Сергей.

По данным источников редакции, на строительство ливнёвки на Ленинградском проспекте в Нижнем планируется потратить 400 тысяч рублей. Сроки окончания работ обозначены на начало последней недели июня.

Примерная сумма - 400 тысяч рублей. Точная сумма будет известна после окончания работ, которые проводятся в рамках муниципального контракта по содержанию дорожно-уличной сети. Срок окончания монтажных работ - 26 июня. Асфальтирование будет выполнено по погоде сообщает общественник.

По предварительным данным, строительством ливнёвки занимается ООО «УБТ- сервис». Получить оперативный комментарий от компании не удалось.