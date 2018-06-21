Новая ливневая канализация появится на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)
19 июня на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле началось строительство ливневого водоотвода. Срок окончания монтажных работ запланирован на 26 июня. Асфальтирование дороги будет осуществлено в зависимости от погодных условий.
Строительство ливнёвки на Ленинградском проспекте назрело очень давно. Помимо подтопления и разрушения дорожного полотна, остро стоит проблема с трамвайными путями. В каждый дождь рельсы скрывает водой полностью, и очень часто составы встают на этом участке. Про автомобили и говорить нечего. Автомобилисты уже привыкли снижать скорость возле Мегамарта в дождь. В противном случае можно получить гидроудар или аквапланирование, что приведёт к повреждению автомобиля рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.
В дождливую погоду движение по участку Ленинградского проспекта от улицы Володарского до улицы Окунева затруднено. Правая полоса дороги в непогоду затоплена водой.
Чтобы объехать такую лужу, мне приходится выезжать чуть ли не на встречную полосу, больше никак не объехать это место пожаловался водитель Сергей.
Фото: «Тагил без ям»
По данным источников редакции, на строительство ливнёвки на Ленинградском проспекте в Нижнем планируется потратить 400 тысяч рублей. Сроки окончания работ обозначены на начало последней недели июня.
Примерная сумма - 400 тысяч рублей. Точная сумма будет известна после окончания работ, которые проводятся в рамках муниципального контракта по содержанию дорожно-уличной сети. Срок окончания монтажных работ - 26 июня. Асфальтирование будет выполнено по погоде сообщает общественник.
По предварительным данным, строительством ливнёвки занимается ООО «УБТ- сервис». Получить оперативный комментарий от компании не удалось.
© Светлана Белькова, TagilCity.ru