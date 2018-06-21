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Заплатили на 800 рублей больше: тагильчане обвиняют «Яндекс.Такси» в обмане (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заплатили на 800 рублей больше: тагильчане обвиняют «Яндекс.Такси» в обмане (ФОТО)

21 июня, 09:30Транспорт
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