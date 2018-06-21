Заплатили на 800 рублей больше: тагильчане обвиняют «Яндекс.Такси» в обмане (ФОТО)

Тагильчанка рассказала редакции TagilCity.ru, что 12 июня она заказала автомобиль такси от улицы Зари, 13 до улицы Октябрьской, 8 в посёлке Верхняя Синячиха. При этом на сайте стоимость поездки составила 2076 рублей. При заказе оператор озвучил немного иную сумму – в 2129 рублей.

Мы удивились, но согласились. До начала поездки водителю было уплачено 2130 рублей наличными.

В итоге при достижении конечного пункта водитель потребовал с пассажира-пенсионера доплатить еще 800 рублей, ссылаясь на какую-то свою программу на мобильном телефоне, которая рассчитала стоимость поездки в 2912 рублей, – рассказала TagilCity.ru Анна, – Мы думаем, что столкнулись с откровенным обманом!

Тагильчанка уверена, что произошло нарушение прав потребителей, поскольку клиент заплатил сумму, превышающую озвученную изначально. Пассажиры решили обратиться в службу поддержки компании «Яндекс.Такси», где им ответили стандартной фразой: «Спасибо за сигнал. Мы сделали водителю предупреждение и передали информацию в таксопарк, где он трудоустроен. Простите за неудобства».

Данный ответ нас не устраивает, мы требовали вернуть излишне уплаченные денежные средства и наказать водителя. Автомобиль водителя – Лада Веста К410 АХ 196 чёрного цвета, – уточнила Анна, – Хотелось бы восстановить справедливость.

Тагильчане пока не обращались в Роспотребнадзор, однако они надеются, что их проблема не останется без решения.