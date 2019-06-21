Мэрия Екатеринбурга проводит голосование о строительстве второй ветки метро

Таким образом мэрия планирует узнать мнение горожан, результаты опроса будут отправлены в Москву. Свердловчанам предложено выбрать между вариантами «Не нужна», «Жизненно необходима» и «Мне все равно».

Напомним, что проект второй ветки метро «забраковал» Минтрас, мэрия Екатеринбурга не смогла предоставить достаточное обоснование для получения финансирования на строительство. Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов сообщил, что проект поддерживает президент России Владимир Путин, а региональному правительству и мэрии столицы Урала необходимо доработать проектную документацию.