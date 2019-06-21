Мэрия Екатеринбурга проводит голосование о строительстве второй ветки метро
Сегодня, 13:51ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга в Telegram-канале своей пресс-службы запустила опрос о необходимости строительства второй ветки метро.
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Таким образом мэрия планирует узнать мнение горожан, результаты опроса будут отправлены в Москву. Свердловчанам предложено выбрать между вариантами «Не нужна», «Жизненно необходима» и «Мне все равно».
Напомним, что проект второй ветки метро «забраковал» Минтрас, мэрия Екатеринбурга не смогла предоставить достаточное обоснование для получения финансирования на строительство. Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов сообщил, что проект поддерживает президент России Владимир Путин, а региональному правительству и мэрии столицы Урала необходимо доработать проектную документацию.
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