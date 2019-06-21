Изменения внесены с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий. На выбранных участках будут введены ограничения для выезда на полосу встречного движения, а для предупреждения водителей дорожные рабочие нанесут осевые линии дорожной разметки термопластиком желтого цвета.

Также для того, чтобы автомобиль не вылетал за пределы дороги на участках кривых будут созданы искусственные шероховатости. Проезд по ним вызовет вибрацию машины и заставит водителя сконцентрироваться на дороге.