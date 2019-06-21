На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили выезд на встречную полосу
Сегодня, 22:18ТранспортФото: pxhere.com
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На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург изменится схема организации дорожного движения, сообщает «Уралинформбюро». Они коснутся десяти участков с ограниченной видимостью.
Изменения внесены с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий. На выбранных участках будут введены ограничения для выезда на полосу встречного движения, а для предупреждения водителей дорожные рабочие нанесут осевые линии дорожной разметки термопластиком желтого цвета.
Также для того, чтобы автомобиль не вылетал за пределы дороги на участках кривых будут созданы искусственные шероховатости. Проезд по ним вызовет вибрацию машины и заставит водителя сконцентрироваться на дороге.
14 июня на участке трассы между Серовским и Московским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура. От столкновения тяжеловоз загорелся.
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