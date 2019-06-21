Новейшие мультимедиа-системы внедрили в вылетающих из Пулково самолетах "России"

Перед сезоном повышенного спроса уже были протестированы созданные на базе технологии SIFES стриминговые системы развлечений. Проверка прошла на самолетах авиакомпании, которые вылетали из Санкт-Петербурга.

Подключиться к серверу можно с любого мобильного устройства при помощи Wi-Fi. Скачав приложение ife.one, пассажиры получат доступ к фильмам и аудиокнигам, которые загружены во внутреннюю сеть.

Фото: авиакомпания Россия

RostovGazeta пишет, что в тестовом режиме сервера устанавливают в самолеты, которые вылетают из Шереметьево на Дальний Восток.

Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский рассказал, что возможность использования мультимедийной программы развлечений в самолете является важнейшим элементом комфорта, и это касается не только долгих перелетов.

Все это влияет на общие впечатления от путешествия. Впереди новые проекты по улучшению качества нашего продукта и новые достижения,добавил генеральный директор.

На самолетах Boeing-777 есть стационарные системы развлечений. Речь идет о мониторах в креслах, при помощи которых можно смотреть видео, информацию о перелете, позвать бортпроводника или настроить освещение.

На регулярных рейсах из Шереметьево, которые длятся более шести часов, пассажиры класса «Бизнес» могут получить Samsung Galaxy Tab, экран которого имеет большую диагональ. Устройство можно подключить к серверу для просмотра развлекательного контента.