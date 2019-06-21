В Нижнем Тагиле полицейские отправились на поиски украденных велосипедов
К концу июня на территории Нижнего Тагила числятся украденными 28 велосипедов. С целью раскрытия преступлений подобного рода личный состав нижнетагильской полиции активизировал работу по розыску похищенного имущества жителей города, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сотрудники правоохранительных органов проверяют места покупки поддержанных вещей, обращают внимание на велосипедистов для того, чтобы проверить регистрационные номера с имеющимися в списке разыскиваемых.
20 июня полицейские проверили магазин поддержанных вещей на улице Газетная. Среди 23 выставленных на продажу велосипедов один с 5 июня находился в розыске за Екатеринбургом (по факту кражи возбуждено уголовное дело), два велосипеда имели спиленные номера. Украденный велосипед полицейские изъяли и направили организатору розыска в столицу области, остальные направлены на экспертизу.
Всего с начала года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 42 факта кражи велосипедов. По всем из них возбуждены уголовные дела, 17 преступлений раскрыты, лица, которые их совершили установлены.