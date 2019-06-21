В Свердловской области с мая произошло полсотни ДТП с участием мотоциклистов
Сегодня, 23:10ТранспортФото: Отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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С мая по июнь 2019 года дорожная полиция зарегистрировала на территории Среднего Урала 57 дорожно-транспортных происшествий участниками которых стали владельцы мотоциклов, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В авариях погибли шесть человек, ещё 56 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщают сотрудники дорожной полиции, большинство ДТП произошло по вине мотоциклистов, которые превышали скорость, выезжали на встречные полосы, неправильно перестраивались и обгоняли другие машины.
С целью профилактики аварий работники свердловской госавтоинспекции регулярно патрулируют дороги, работают с байкерами и объясняют им, как избежать аварии.
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