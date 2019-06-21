В Свердловской области с мая произошло полсотни ДТП с участием мотоциклистов

В авариях погибли шесть человек, ещё 56 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщают сотрудники дорожной полиции, большинство ДТП произошло по вине мотоциклистов, которые превышали скорость, выезжали на встречные полосы, неправильно перестраивались и обгоняли другие машины.