О причинах затопления дорог в Екатеринбурге во время дождей рассказал Алексей Орлов

О том, по какой причине улицы Екатеринбурга оказываются под водой во время ливней, рассказал мэр Алексей Орлов.

В конце прошлой недели жители города жаловались, что им приходится ходить по лужам, так как вода никуда не уходит. По словам мэра, лужи являются неизбежным последствием дождя, сказал он на странице «Вечернего Екатеринбурга». По словам Орлова, система дождевой канализации рассчитана на то, чтобы отводить определенный объем воды. Если в течение короткого времени выпадает больше трети месячной нормы осадков, то системе нужно время. Он сравнил это с водой в раковине. Если открыть кран — вода уходит. Если вылить ведро воды — вода уйдет со временем. А если на сливе будут лежать остатки продуктов или иной предмет, то вода не уйдет, пока мы не уберем препятствие. У дождевой канализации — так же, ответил мэр. Напомним, на 21 и 22 июня в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, усиление ветра до 25 м/с, а также грозы и град.

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