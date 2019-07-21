Под Екатеринбургом водитель «Инфинити» пытался наехать на мужчину с ребенком
Сегодня, 09:27ТранспортФото: е1.ru
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20 июля на железнодорожном переезде по пути из Екатеринбурга в Каменск-Уральский произошел конфликт между водителем иномарки и мужчиной с годовалым ребенком на руках, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На дороге образовалась пробка, водитель «Инфинити» решил объехать ее по обочине, что возмутило других автомобилистов. Мужчина с ребенком на руках, вышедший из машины подышать воздухом, перегородил путь иномарке. Тогда водитель «Инфинити» попытался наехать на свердловчанина. Отец начал возмущаться, водитель иномарки предпринял вторую попытку наезда. После этого, по словам очевидцев, он разогнался, пересек сплошные и уехал с места конфликта.
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Видео: е1.ru
Как рассказал журналистам издания автоэксперт, водитель «Инфинити» допустил сразу несколько нарушений, в частности езда по обочине, создание помех пешеходам, создание опасности для движения.
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