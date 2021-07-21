Чиновники передали в администрацию ГГО дорогу между Бродово и Матвеева без документов

Чиновники передали в администрацию ГГО дорогу между Бродово и Матвеева без документов
Чиновники передали в администрацию ГГО дорогу между Бродово и Матвеева без документов
Сегодня, 14:00ТранспортФото: 1mediainvest.ru
В собственность администрации Горноуральского городского округа чиновники передали дорогу без документов между селом Бродово и деревней Матвеева.

Раньше дорога находилась на балансовом учете ГУП Свердловской области совхоза «Шумихинский» и являлась государственной собственностью региона.

В рамках приватизации совхоза Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало дорогу в муниципальную собственность Горноуральского ГО, при этом переход права собственности был зарегистрирован в Росеестре.

Сделка была совершена в одностороннем порядке, без согласия администрации ГГО. Также не были оформлены документы на земельный участок с дорогой.

Из 4,16 километра автомобильной дороги между селом Бродово и деревней Матвеева был поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован на праве собственности Свердловской области лишь переданный участок дороги протяженностью 2,1 километра, рассказал редакции TagilCity.ru глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске администрации ГГО за незаконную регистрацию права муниципальной собственности на автомобильную дорогу до села Бродово, а также прекращении регистрационной записи.

Сюжеты:
ПригородЭксклюзив
Материалы по теме:
администрациядорогаБродовоГорноуральский городской округ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы