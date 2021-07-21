Чиновники передали в администрацию ГГО дорогу между Бродово и Матвеева без документов

Раньше дорога находилась на балансовом учете ГУП Свердловской области совхоза «Шумихинский» и являлась государственной собственностью региона.
В рамках приватизации совхоза Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало дорогу в муниципальную собственность Горноуральского ГО, при этом переход права собственности был зарегистрирован в Росеестре.
Сделка была совершена в одностороннем порядке, без согласия администрации ГГО. Также не были оформлены документы на земельный участок с дорогой.
Из 4,16 километра автомобильной дороги между селом Бродово и деревней Матвеева был поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован на праве собственности Свердловской области лишь переданный участок дороги протяженностью 2,1 километра, рассказал редакции TagilCity.ru глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.
Напомним, Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске администрации ГГО за незаконную регистрацию права муниципальной собственности на автомобильную дорогу до села Бродово, а также прекращении регистрационной записи.