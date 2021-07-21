На две недели позже будет открыто движение по улицам в центре Нижнего Тагила

На две недели позже будет открыто движение по улицам в центре Нижнего Тагила
На две недели позже будет открыто движение по улицам в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 19:36ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Позже на две недели будет открыто автомобильное движение на улицах Карла Маркса и Красноармейская. Там проходит ремонт теплотрасс. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Изначально участок улицы Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской планировалось открыть 20 июля. Теперь сроки перенесены на 5 августа. Также участок от дома № 14 на улице Карла Маркса до Огаркова будет перекрыт с 6 по 30 августа.

Дорога на участке между домами № 44 и № 42 на улице Красноармейская останется перекрыта до 5 августа. Ранее планировалось, что это произойдет до 20 июля.

Напомним, в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием «Нижнетагильские тепловые сети» будут установлены дорожные знаки в местах перекрытия дорог.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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