На две недели позже будет открыто движение по улицам в центре Нижнего Тагила

Изначально участок улицы Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской планировалось открыть 20 июля. Теперь сроки перенесены на 5 августа. Также участок от дома № 14 на улице Карла Маркса до Огаркова будет перекрыт с 6 по 30 августа.
Дорога на участке между домами № 44 и № 42 на улице Красноармейская останется перекрыта до 5 августа. Ранее планировалось, что это произойдет до 20 июля.
Напомним, в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием «Нижнетагильские тепловые сети» будут установлены дорожные знаки в местах перекрытия дорог.