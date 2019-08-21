На свердловских дорогах появились дополнительные знаки «Дикие животные»

Восемь знаков появились на автодороге Екатеринбург — Тюмень, четыре знака на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган и четыре знака на трассе М5 «Урал».

Данные меры связаны с участившимся числом ДТП с выходом диких животных на автодороги. С начала года в регионе произошло 43 таких ДТП, за аналогичный период прошлого года подобных аварий зафиксировано вдвое меньше.