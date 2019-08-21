Водителей Свердловской области вновь проверят на трезвость
Сегодня, 18:55ТранспортФото: Управление регионального ГИБДД ГУ МВД России
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Свердловской области с 22 августа стартует очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в рамках которого автолюбителей начнут проверять на трезвость, сообщает управление регионального ГИБДД ГУ МВД России.
Во всех городах Свердловской области с четверга начнутся рейдовые мероприятия. Госавтоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, а также иных нарушителей ПДД. Акция «Безопасная дорога» направлена на профилактику ДТП со стороны водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
По информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за прошедшие с начала года месяцы уже было задержано 64,5 тыс. нетрезвых водителей, а ещё 1,76 тыс. отказались от прохождения освидетельствования. На данный момент в Свердловской области уже возбуждено 1,18 тыс. уголовных дел за пьяное вождение.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей