Водителей Свердловской области вновь проверят на трезвость

Во всех городах Свердловской области с четверга начнутся рейдовые мероприятия. Госавтоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, а также иных нарушителей ПДД. Акция «Безопасная дорога» направлена на профилактику ДТП со стороны водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за прошедшие с начала года месяцы уже было задержано 64,5 тыс. нетрезвых водителей, а ещё 1,76 тыс. отказались от прохождения освидетельствования. На данный момент в Свердловской области уже возбуждено 1,18 тыс. уголовных дел за пьяное вождение.