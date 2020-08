В пригородных поездах Свердловской области вернут льготы для школьников и студентов

«Свердловская пригородная компания» возобновит предоставление льгот в пригородных поездах школьникам и студентам с 1 сентября, сообщается на официальном сайте компании.

Так, на территории региона скидка составит 50%. Также она будет предоставляться в Тюменской и Челябинской областях, ХМАО-Югре и республике Башкортостан. В Оренбургской области размер скидки составит 25%, а в Курганской — 30%. Действовать льготы будут до 15 июня 2021 года при покупке как на обычные электропоезда, так и «Ласточку». Оформление проездного документа возможно в кассах или мобильном приложении «Пригород». Для получения скидки необходимо предоставить справку (школьникам) и студенческий или ученический билет, в котором стоит штамп о его продлении.

