В пригородных поездах Свердловской области вернут льготы для школьников и студентов

Так, на территории региона скидка составит 50%. Также она будет предоставляться в Тюменской и Челябинской областях, ХМАО-Югре и республике Башкортостан. В Оренбургской области размер скидки составит 25%, а в Курганской — 30%.
Действовать льготы будут до 15 июня 2021 года при покупке как на обычные электропоезда, так и «Ласточку».
Оформление проездного документа возможно в кассах или мобильном приложении «Пригород». Для получения скидки необходимо предоставить справку (школьникам) и студенческий или ученический билет, в котором стоит штамп о его продлении.