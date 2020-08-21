В пригородных поездах Свердловской области вернут льготы для школьников и студентов

В пригородных поездах Свердловской области вернут льготы для школьников и студентов

Сегодня, 08:14ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
«Свердловская пригородная компания» возобновит предоставление льгот в пригородных поездах школьникам и студентам с 1 сентября, сообщается на официальном сайте компании.

Так, на территории региона скидка составит 50%. Также она будет предоставляться в Тюменской и Челябинской областях, ХМАО-Югре и республике Башкортостан. В Оренбургской области размер скидки составит 25%, а в Курганской — 30%.

Действовать льготы будут до 15 июня 2021 года при покупке как на обычные электропоезда, так и «Ласточку».

Оформление проездного документа возможно в кассах или мобильном приложении «Пригород». Для получения скидки необходимо предоставить справку (школьникам) и студенческий или ученический билет, в котором стоит штамп о его продлении.

Свердловская областьпоездскидка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы