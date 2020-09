В Нижнем Тагиле участок улицы Цементная от Восточного шоссе до улицы Проезжая перекрыт для движения транспорта на четыре дня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

С 21 по 15 сентября планируется провести ремонт теплотрассы. Все работы будут проведены МУП «Нижнетагильские тепловые сети». Ресурсниками уже выставлены предупреждающие знаки. Напомним, в ближайшее время планируется перекрытие участка дороги на улице Балакинская на Тагилстрое. Причиной стал ремонт железнодорожного переезда. Работы будут проводиться с 25 сентября по 1 октября. В Нижнем Тагиле на неделю перекроют железнодорожный переезд на Руднике

