Водитель оспорил штраф за пропуск «скорой» на светофоре в Екатеринбурге

Водитель оспорил штраф за пропуск «скорой» на светофоре в Екатеринбурге
Водитель оспорил штраф за пропуск «скорой» на светофоре в Екатеринбурге
Сегодня, 17:20ТранспортФото: 1MI
Екатеринбуржец пропустил «скорую» с проблесковыми маячками и сиреной на светофоре в Екатеринбурге. Для этого ему пришлось выехать за «стоп-линию», но камера фото фиксации «выписала» ему штраф, который был отменен после разбора.

Инцидент с пропуском «скорой» и последующим штрафом за это случился в конце сентября 2020 года на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна в Екатеринбурге, сообщает E1.

Водитель иномарки пропустил на перекрестке «скорую», двигавшуюся с включенными маячками и сиреной. Екатеринбуржец был вынужден выехать за «стоп-линию», которая требует остановки ТС при запрещающем сигнале светофора (знак 6.16 «Стоп» ППД РФ).

Камера фото фиксации «посчитала» это нарушением и мужчине пришел штраф на 800 рублей. Водитель написал жалобу на сайт ГИБДД Свердловской области, в которой изложил свои доводы относительно своей невиновности.

В ведомстве провели разбор этого случая и отменили автоматическое постановление о нарушении и штрафе.

Напомним, в Свердловскую область прибыли 5 новых супероснащенных реанимобилей «скорой» помощи.

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Екатеринбург
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