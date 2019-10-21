ГИБДД ограничила движение автобусов на свердловских трассах
Сегодня, 10:38ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за гололеда на некоторых трассах Свердловской области ограничено движение автобусов, пишет 66.ру.
Ограничено движение междугороднего транспорта в сторону Алапаевска и Нижних Серег, коме того, транспортное сообщение нарушено с Березовским, с Кольцовского тракта автобусы едут в объезд — по Щербакова.
В среднем отставание в движении маршрутов составляет один час. Неблагоприятная ситуация сложилась из-за мокрого снега с дождем, прошедшего сегодня утром. На гололед жалуются жители столицы Урала. Тротуары обледенели, а за утро в Екатеринбурге произошли десятки ДТП. О серьезных авариях не сообщается.
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