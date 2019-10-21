Полиция разыскивает очевидцев ДТП под Нижним Тагилом

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В Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 13 октября в 23 часа 30 минут близ села Покровское.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Неустановленный водитель на машине SsangYong на трассе «Нижний Тагил — Нижняя Салда» совершил столкновение с автомобилем марки Ford Focus, а затем покинул место аварии.
Очевидцев инцидента просят обратиться в Госавтоинспекцию по адресу проспект Мира 57а, кабинет № 2 (телефон дежурной части 47-70-01) или по телефону 97- 65-84.
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