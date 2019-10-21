Самолет не смог приземлиться в Кольцово из-за ледяного дождя

Взлетно-посадочная полоса Кольцово обледенела из-за прошедшего накануне дождя со снегом. Самолет «Турецких авиалиний» не смог приземлиться в Екатеринбурге. Как сообщают в «Кольцово», транспортного коллапса нет, аэропорт работает в штатном режиме. Однако в пресс-службе авиаузла подтвердили, что были небольшие задержки рейсов.