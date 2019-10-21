Самолет не смог приземлиться в Кольцово из-за ледяного дождя
Сегодня, 10:47ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за неблагоприятных погодных условий самолет, прибывший в Кольцово, вынужден был лететь на ближайший аэродром — в Уфу, пишет «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Взлетно-посадочная полоса Кольцово обледенела из-за прошедшего накануне дождя со снегом. Самолет «Турецких авиалиний» не смог приземлиться в Екатеринбурге. Как сообщают в «Кольцово», транспортного коллапса нет, аэропорт работает в штатном режиме. Однако в пресс-службе авиаузла подтвердили, что были небольшие задержки рейсов.
В Свердловской области из-за неблагоприятной ситуации на дорогах ограничено движение пассажирского транспорта на нескольких направлениях.
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