«Ижавиа» открывает 5 новых рейсов из Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 19:32ТранспортФото: pixabay.com
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С 30 ноября «Ижавиа» введет 5 новых направлений полетов из Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Совершать перелеты из Екатеринбурга в Самару, Сочи, Челябинск, Ижевск и на Минеральные воды появится возможность у жителей и гостей уральской столицы. Для новых рейсов авиакомпания предоставит самолеты ЯК-42Д, количеством 104 или 120 посадочных мест.
В Челябинск перелеты будут совершаться каждые 3 дня в 20 ч. 15 мин. и в 23 ч. 40 мин., на Минеральные воды и в Ижевск каждый день в 22:40. Рейс из Екатеринбурга в Самару и Сочи будет летать один раз в 6 дней в 4 ч. 25 мин., сообщает ЕАН.
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