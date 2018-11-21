«Пробка несколько километров»: обрыв проводов произошел на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:09ТранспортЮлия СувороваФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на ГГМ образовалась пробка на Черноисточинском шоссе и Уральском проспекте из-за обрыва проводов трамвайной линии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром жители Нижнего Тагила вынуждены были стоять в пробке из-за обрыва проводов у Завода-музея. Как сообщили тагильчане, обрыв произошел в районе 7 часов утра. Из-за этого встали трамваи и затруднено движение автотранспорта.
Там провод прямо на дороге лежал, приехали аварийные бригады, полиция,рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 9 утра движение все еще было затруднено.
Пробка по всему Черноисточинскому шоссе, люди идут на работу пешком,рассказала тагильчанка.
В МУП «Тагильский трамвай» сообщили, что произошел обрыв и на месте работает бригада. Сроки устранения аварии неизвестны.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей