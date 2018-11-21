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«Пробка несколько километров»: обрыв проводов произошел на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Пробка несколько километров»: обрыв проводов произошел на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:09ТранспортЮлия СувороваФото: TagilCity.ru
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