«Пробка несколько километров»: обрыв проводов произошел на ГГМ в Нижнем Тагиле

Утром жители Нижнего Тагила вынуждены были стоять в пробке из-за обрыва проводов у Завода-музея. Как сообщили тагильчане, обрыв произошел в районе 7 часов утра. Из-за этого встали трамваи и затруднено движение автотранспорта.

Там провод прямо на дороге лежал, приехали аварийные бригады, полиция,рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.

В 9 утра движение все еще было затруднено.

Пробка по всему Черноисточинскому шоссе, люди идут на работу пешком,рассказала тагильчанка.