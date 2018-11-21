С 22:00 до 7:00 бесплатно: 500-2000 парковочных мест появятся в Екатеринбурге
Сегодня, 17:39ТранспортФото: maxpixel.net
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Администрация Екатеринбурга планирует открыть в центре города от 500 до 2000 парковочных мест в 2019 году.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2019 году в Екатеринбурге планируется создание 500-2000 парковочных мест. Данная мера направлена на то, чтобы избежать перегрузки проезжей части дороги припаркованными автомобилями. Кроме того, парковочные места станут бесплатными с 22:00 до 7:00, а также в выходные и праздничные дни.
жители домов, которые будут располагаться рядом с платными парковками, смогут оформить «карту резидента», оплата которой предоставит скидку на парковку. Также предполагается введение системы постоплаты за платную стоянку, сообщает ЕТВ.
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