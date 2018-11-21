С 22:00 до 7:00 бесплатно: 500-2000 парковочных мест появятся в Екатеринбурге

В 2019 году в Екатеринбурге планируется создание 500-2000 парковочных мест. Данная мера направлена на то, чтобы избежать перегрузки проезжей части дороги припаркованными автомобилями. Кроме того, парковочные места станут бесплатными с 22:00 до 7:00, а также в выходные и праздничные дни.