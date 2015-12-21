Сегодня утром в Нижнем Тагиле огромная цистерна полностью перекрыла выезд с Вагонки (ФОТО)

Является ли тому виной туман или мороз – отдельная тема. Но только разъехались по своим делам тагильчане, которые были вынуждены искать альтернативу вставшим трамваям, как на транспортную сеть города обрушилась новая напасть. Оттуда, откуда не ждали.

Если к пробкам, вызванным ДТП, тагильчане начинают привыкать, то цистерна, полностью перегородившая Восточное шоссе, стала сюрпризом для многих автолюбителей.

Огромная цистерна стоит на обе полосы. Водители, которые едут с Вагонки, разворачиваются, чтобы поехать другим путём. Для тех, кто едет со стороны центра города, есть маленькая щель. Через неё народ и лезет рассказала редакции TagilCity.ru свидетельница Алёна, ехавшая на маршрутке в центр города.

По состоянию на 11:00 помеха в движении устранена. Цистерна, наконец, заехала на территорию предприятия.

Учитывая, что в последнее время от дорог Нижнего Тагила никогда не знаешь чего ожидать, TagilCity.ru предлагает читателям выходить из дома заранее.

Фото: Базаров Вячеслав