В самое морозное утро за последнее время в Нижнем Тагиле встали трамваи (ФОТО)

Ещё когда подходил к остановке – увидел толпу людей. Намного большую, чем обычно. Но трамвай подошёл, хоть и с небольшим опозданием. Вот только я проехал на нём около 100 метров. Впереди была вереница трамваев. Из каждого постепенно выходили люди, потеряв надежду уехать рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец Роман.

В офисе МУП «Тагильский трамвай» не смогли прокомментировать ситуацию. Однако известно, что по состоянию на 9:00 движение трамваев на Вагонке уже было восстановлено.

Примечательно, что жителям Вагонки не повезло идти пешком или искать альтернативу привычному транспорту в самое холодное утро за последние несколько дней. Столбик термометра сегодня опустился до -25 градусов.

Редакция TagilCity.ru надеется, что после грядущего подорожания стоимости проезда, надежность городского электротранспорта повысится, а тагильчанам не придётся более мерить глубину сугробов морозным зимним утром, выходя из остановившихся на полпути трамваев.

На фото: люди, ждущие маршрутку и покинутый трамвай