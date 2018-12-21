Неисправности рулевого управления выявлены в 2 пассажирских ГАЗелях в Нижнем Тагиле

19 декабря в Нижнем Тагиле состоялся профилактический рейд, в ходе которого сотрудники ГАИ выявляли технические неисправности у пассажирских ГАЗелей на конечных остановках в черте города – возле ТЦ «Райт» и на конечной остановке на улице Верхняя Черепанова.

Помимо незначительных нарушений были выявлены два случая неисправности рулевого управления. Транспортные средства помещены на специализированные стоянки, а водители отстранены от управления. Еще один водитель, который при проведении проверки не имел при себе документов на транспортное средство, также был отстранен от управления.

18 декабря были проверены автобусы на автодороге Екатеринбург-Серов. В ходе рейда выявлены нарушения пользования тахографами, виновные привлечены к административной ответственности.

Организация внезапных рейдов сотрудниками ГАИ обоснована участившимися случаями ДТП в результате технических неисправностей транспортных средств.