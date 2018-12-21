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Новый 2019 год
Рейсовые автобусы в городах Свердловской области получат систему ГЛОНАСС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейсовые автобусы в городах Свердловской области получат систему ГЛОНАСС

Сегодня, 07:00ТранспортФото: екатеринбург.рф
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