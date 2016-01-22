Минтранс предлагает установить единые по России штрафы для зайцев

Министерство транспорта предлагает установить единые по России штрафы за безбилетный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. По итогам проведенного мониторинга законодательства субъектов РФ, с результатами которого ознакомились «Известия», выяснилось, что сейчас почти в четверти российских регионов штрафов для зайцев нет вообще — в 22 из 85 субъектов. В большинстве из них штрафы были отменены по решению местных прокуратур как противоречащие федеральному законодательству. В то же время в остальных регионах зайцев наказывают — штрафы варьируются от 20 рублей до 1 тыс. рублей. Чтобы устранить правовой пробел, Минтранс планирует подготовить поправки в действующее законодательство: либо установить ответственность за безбилетный проезд в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ, либо закрепить штрафы в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

В настоящее время в 63 из 85 субъектов РФ в соответствии с принятыми региональными кодексами об административных правонарушениях установлена административная ответственность за безбилетный проезд — к таким выводам пришел Минтранс по результатам мониторинга.

Зайцы остаются безнаказанными, в частности, в Магаданской, Новгородской, Пензенской, Томской областях, Хабаровском крае и др. В этих регионах штрафы были отменены решениями местных прокуратур как противоречащие федеральному законодательству. Так, например, в Пензенской области еще в 2008 году была отменена ответственность для безбилетников.

Прокуратура постановила, что к полномочиям региональных властей относится только установление ответственности за нарушение законов этого субъекта. В то время как проезд городским транспортом регулируется федеральными документами — ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Поэтому штрафы не могут быть установлены законом субъекта.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отмечает, что «после плановой ревизии нормативных правовых актов по предложению прокуратуры Магаданской области в 2013 году статья утратила силу». До этого времени в области могли штрафовать не только за отсутствие билета, но даже за «провоз лыж и коньков с открытыми частями», «проезд в пачкающей одежде», «препятствие открытию и закрытию дверей» и пр.

В Липецкой области штрафы за безбилетный проезд были отменены в 2013 году. Власти признали их применение неэффективным, поскольку, чтобы выписать протокол об административном правонарушении, необходим паспорт нарушителя, «что не представлялось возможным по причине того, что законодательно не закреплена обязанность граждан иметь документы, удостоверяющие личность».

Воронежская область также отказалась от штрафов «в связи со сложностью процесса администрирования». А власти Сахалинской области считают, что в регионе пассажиры дисциплинированны и проблемы с зайцами не существует.

Отсутствуют жалобы перевозчиков на наличие безбилетных пассажиров, отсутствует информация от муниципальных образований области о наличии проблем, связанных с безбилетным проездом на городском и пригородном транспорте, — говорят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. — Не зафиксированы обращения граждан, связанные с применением к ним каких-либо противоправных мер перевозчиков из-за безбилетного проезда.

В регионах, где не установлены штрафы, просят Министерство транспорта РФ закрепить ответственность на федеральном уровне, поскольку «такого рода нарушения имеют широкое распространение на территории РФ» и «решение вопроса будет своевременным и актуальным» для улучшения экономического состояния перевозчиков.

В целях урегулирования указанных правоотношений предлагаем внести изменения в ст. 11.18 КоАП РФ («Безбилетный проезд»), установив административную ответственность за безбилетный проезд в автобусе пригородного, городского сообщения, в трамвае, троллейбусе предлагает врио министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Сейчас этой статьей установлены штрафы за безбилетный проезд в автобусах междугородного сообщения, а также за провоз без билета детей. Однако в пресс-службе Минтранса РФ признают, что «ее применение затруднительно ввиду отсутствия в кодексе нормы, определяющей органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей.

Альтернативное предложение от субъектов — для упрощения регулирования внести изменения не в КоАП РФ, а в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Это позволит лицам, уполномоченным перевозчиком, оперативно применять меры реагирования к физлицам и взимать штрафы говорят в Новгородской области, где нет штрафов уже с 2010 года.

Замруководителя департамента транспорта и автодорог Воронежской области Олег Беляков считает, что штраф для зайцев в городском сообщении необходимо установить в 20-кратном размере от стоимости билета, в пригородном сообщении — в 10-кратном размере, а «право осуществления контроля необходимо предоставить перевозчику и уполномоченным перевозчиком лицам».

Другой подход предлагают в Ульяновской области — обязать безбилетного пассажира просто оплатить стоимость проезда, а штраф в 50-кратном размере применять только в случае отказа от оплаты.

Министерство транспорта РФ планирует устранить пробел в законодательстве.

По результатам анализа поступивших предложений министерством будут подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты отметили в пресс-службе Минтранса.

При этом большинству российских регионов правовая коллизия не мешает наказывать за безбилетный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Ответственность предусмотрена региональными законами об административных правонарушениях. Штрафы колеблются от 20 рублей до 1 тыс. рублей. Так, например, в Еврейской автономной области штраф составляет 20 рублей, в Севастополе — 200 рублей, в Санкт-Петербурге — 500 рублей, в Москве и Московской области — 1 тыс. рублей.

По данным московского ГКУ «Организатор перевозок», в 2014 году в столице поймали около 131 тыс. зайцев, в 2013 году — более 176 тыс. Общая сумма штрафов на наземном транспорте в 2014 году составила 167 млн рублей, а в 2013 году — более 210 млн рублей. Как заявлял глава ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, в 2015 году количество пассажиров, которые не оплачивают свой проезд в автобусах и троллейбусах, увеличилось из-за кризиса на 15%.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков напомнил, что в основном в российских регионах пассажиров «обилечивает» кондуктор, поэтому возможности проехать бесплатно практически нет.

Автоматических систем, как в Москве, практически больше нигде нет. В регионах билеты продают либо водители автобусов, либо кондукторы. В том случае, если проезд не оплачивается, кондуктор высаживает пассажира. Поэтому шансов проехать зайцем намного меньше, чем в Москве говорит он.

По мнению Янкова, целесообразнее усилить работу контролеров, а не заниматься штрафами.

Перевозчики — это коммерческие организации, которые не могут выписывать протоколы об административных правонарушениях. Поэтому в Москве для этих целей было специально создано казенное учреждение «Организатор перевозок», уполномоченное штрафовать зайцев. Но не каждый регион может позволить себе создать отдельную структуру. Важно, чтобы вероятность встречи с контролером была намного выше, чем сейчас. Штрафы же поднимать не надо. 1 тыс. рублей — это предел. Хотя за рубежом штрафы намного выше: в Европе — около €50, в США — $100. Но в российских экономических условиях не нужно увеличивать сказал Янков.