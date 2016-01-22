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Свердловские приставы будут искать должников, сканируя планшетами госномера автомобилей на улицах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские приставы будут искать должников, сканируя планшетами госномера автомобилей на улицах

22 января 2016, 12:40ТранспортMaurice
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