Свердловские приставы будут искать должников, сканируя планшетами госномера автомобилей на улицах

Свердловские судебные приставы в 2016 году будут искать неплательщиков штрафов среди автомобилистов с помощью планшетов, смартфонов и приложения «Мобильный розыск». Программа, которую уже внедрили в нескольких субъектах, позволяет сканировать госномер машины и мгновенно выяснять наличие неоплаченных квитанций. Об этом E1.RU рассказали в ФССП России.

Принцип разработки прост: судебный пристав проходит с мобильным устройством вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера. Если выясняется, что владелец автомобиля является должником, то остаётся лишь дождаться горе-неплательщика. Работа с мобильными устройствами в текущем году будет продолжена на территории всех субъектов Российской Федерации пояснили E1.RU в пресс-службе ФССП России.

Приставы в качестве примера рассказывают, что на минувшей неделе в Сыктывкаре на стоянке у одного из супермаркетов сотрудники службы проверили с помощью «Мобильного розыска» около 200 автомобилей, среди которых обнаружилось 11 машин, принадлежащих должникам. Девять человек не захотели, чтобы у них изымали автомобиль, и дали согласие на оплату штрафных долгов. Два автомобиля приставам пришлось арестовать, и если их хозяева вовремя не оплатят штрафы, их могут выставить на продажу.