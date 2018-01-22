Автовладельцы Нижнего Тагила готовят иск по уголовной статье против Шепеленко

В субботу, 20 января, трое пострадавших встретились с адвокатом. После встречи специалист начал подготовку заявления о возбуждении уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

Также будет подано заявление из-за повторного административного правонарушения по статье 12.8 КоАП РФ.

С помощью квалифицированного адвоката мы намерены добиться возмещения морального и материального вреда по закону заявил один из пострадавших.

Отметим, что уголовная статья «Присвоение или растрата» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо 240 часами обязательных работ, либо до полугода исправительных работ, либо принудительными работами до двух лет. Также подсудимому может грозить срок лишения свободы до двух лет.

Ранее Шепеленко бросал чужие автомобили на обочинах дорог и устраивал ДТП на тагильских трассах. С владельцев автомобилей автослесарь брал в качестве аванса суммы в несколько десятков тысяч рублей. В одном из случаев женщина заплатила Шепеленко почти 60 тысяч рублей, но машину ей пришлось ремонтировать в другом автосервисе.