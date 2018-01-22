Федеральные трассы России будут отремонтированы к концу 2018 года

Состояние российских федеральных трасс, по сообщениям специалистов, составляет 77,5 из 100%. Для поддержания магистралей в хорошем состоянии необходимо каждый год ремонтировать от 7 до 7,5 тыс. км дорог.

До конца 2018 года Росавтодор планирует довести состояние всех федеральных трасс до показателя в 100%. Для этого необходимо будет отремонтировать 50 тыс. км дорожного полотна, сообщают «Известия». Речь идёт только о трассах федерального назначения. Региональные и муниципальные дороги, состояние которых гораздо хуже, в планы по ремонту не попадают.

Ремонт производится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно замыслу авторов, к 2025 году необходимо произвести ремонт всех видов трасс в России и довести показатель их качества до 85%.