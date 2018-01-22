Льготный проезд для студентов может появиться в тагильском транспорте (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле состоялось заседание комиссии по городскому бюджету и экономической политике, где обсудили вопросы по отчислению компенсаций общественным баням за предоставление льгот пенсионерам, а также льготный проезд для учащихся тагильских колледжей и техникумов.

Так, в гордуме пояснили, что на компенсации общественным баням деньги выделяются из бюджета в заявительном порядке и по остаточному принципу. На данный момент механизм для подачи заявок не отработан, поэтому расходование средств никак не контролируется. В связи с этим было принято решение отрегулировать схему подачи заявок на возмещение убытков.

Что касается льготного проезда для учащихся колледжей и техникумов, было решено подсчитать, сколько студентов передвигаются по городу на общественном транспорте, и как часто они это делают. Затем, исходя из этого, будет определяться категория льготников в Нижнем Тагиле и сумма, которая будет выделена из бюджета. Как отметили члены комиссии, в городе учатся также иногородние студенты, и оформлять льготный проезд только при предъявлении студенческого билета было бы нецелесообразно.

Однако окончательное решение по вопросу льготного проезда не было принято. В городской думе приняли решение вернуться к этому вопросу позднее, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».