Водитель из Качканара отработал 140 часов в храме за долги по штрафам от ГИБДД

В общей сложности в отношении водителя из Качканара было составлено 5 исполнительных листов. Он систематически не платил штрафы, которые выписывали ему сотрудники ГИБДД.

В службе судебных приставов Свердловской области пояснили, что, согласно этим бумагам, водителю-должнику было назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Неплательщику позволили самостоятельно выбрать место для отбывания наказания. Он решил не только принести пользу городу, но и «очиститься от грехов», выбрав в качестве места отработки храм в Качканаре.

Должник ответственно подошел к отбыванию наказания: он активно участвовал в деятельности храма, убирал снег на его территории и занимался подготовкой помещений к Рождеству и Крещению. Работой нарушителя остались довольны не только судебные приставы, но и священнослужители, пишет E1.ru.