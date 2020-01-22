В Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев смертельного ДТП

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Следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 20 декабря.
Сюжеты: Нижний Тагил
На 163 километре трассы Екатеринбург-Серов 20 декабря в 14 часов 25 минут произошло ДТП с участием автомобилей «Камаз», «Черри Тигго» и «Хендэ Матрикс». Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковыми авто. В результате аварии скончался водитель «Черри Тигго».
Свидетелей ДТП просят обратиться по адресу улица Островского, 7, кабинет 508 или по телефонам — 97-61-82, 97-61-83.
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