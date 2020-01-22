В Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев смертельного ДТП

На 163 километре трассы Екатеринбург-Серов 20 декабря в 14 часов 25 минут произошло ДТП с участием автомобилей «Камаз», «Черри Тигго» и «Хендэ Матрикс». Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковыми авто. В результате аварии скончался водитель «Черри Тигго».