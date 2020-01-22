В Свердловской области в 2019 году отремонтировали 140 км дорог по нацпроекту БКАД

В Нижнем Тагиле за минувший год проведены работы на 30 км улиц, в Екатеринбурге — на 24 км. В столице региона также были отремонтированы четыре путепровода, установлены 40 светофоров. Также в Свердловской области проведен ремонт 69 дорог местного и регионального значения длиной 84 км.

Министр транспорта Василий Старков заявил, что план по ремонтам в рамках БКАД в Свердловской области удалось перевыполнить: было отремонтировано на 7 км дорожного полотна больше запланированного. Это произошло благодаря экономии на торгах, а также дополнительному финансированию из бюджетов региона и федерации.

За шесть лет нацпроекта в Нижнетагильской агломерации планируется отремонтировать 202 км автодорог.