«Водоканал-НТ» потратит 40 миллионов рублей на аренду техники

Согласно документации, «Водоканал-НТ» ищет в аренду всего 27 единиц техники, таких как: легковой автомобиль Skoda Oktavia, самосвала, кран-манипулятор, илососную машину, авто для очистки канализации, фронтальный погрузчик, погрузчик-экскаватор и УАЗ «Патриот». Кроме того, организация планирует взять в аренду фургон, автоцистерну, автомобильный кран, трактор и автомобиль для перевозки опасных грузов. Весь транспорт должен иметь полиса ОСАГО.

Дата начала оказания услуг — 28 февраля. Контракт рассчитан на год. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 января.