«Водоканал-НТ» потратит 40 миллионов рублей на аренду техники
ООО «Водоканал-НТ» разместил два аукциона по поиску подрядчика для оказания услуг по аренде транспорта. Общая сумма контрактов — 39,9 миллиона рублей.
Согласно документации, «Водоканал-НТ» ищет в аренду всего 27 единиц техники, таких как: легковой автомобиль Skoda Oktavia, самосвала, кран-манипулятор, илососную машину, авто для очистки канализации, фронтальный погрузчик, погрузчик-экскаватор и УАЗ «Патриот». Кроме того, организация планирует взять в аренду фургон, автоцистерну, автомобильный кран, трактор и автомобиль для перевозки опасных грузов. Весь транспорт должен иметь полиса ОСАГО.
Дата начала оказания услуг — 28 февраля. Контракт рассчитан на год. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 января.
Напомним, ранее «Водоканал-НТ» искал подрядчика на поставку жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на трех гидроузлах Нижнего Тагила. Начальная стоимость закупки составляет 30,5 миллиона рублей. Аукцион не состоялся, так как к участию заявилась одна организация — ООО «Водоканал-Сервис».