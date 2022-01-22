На 115 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие 23 маршруток

Договоры на транспортные перевозки в Нижнем Тагиле заключены администрацией города с тремя компаниями: ООО «Объединение «Союз-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС». Контракты на семь лет общей стоимостью 74,1 миллиона рублей были подписаны в июне 2021 года.
По условиям договора подрядчики обязаны соблюдать сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов, которое прописано в документе. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
Комиссия в составе представителей МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и администрации Тагилстроевского района проверяла работу транспортных компаний на остановке «Вокзал» 28 октября с 20.35 до 22.50. Они оценили работу шести маршрутов «Объединение «Союз-НТ» и «Техноком»:
Оказалось, что хуже всего дела с транспортом обстоят на Смычку, в этот район отсутствовало семь рейсов, а на Рудник не приехало пять маршруток. Также отсутствовали четыре транспортных средства по маршруту № 46 и по три — по маршрутам №№ 4 и 5. На ВМЗ не приехал один автобус.
В результате за 13 неприехавших маршруток «Техноком» наказан штрафами на 65 тысяч рублей, а «Объединение «Союз-НТ» обязано выплатить 50 тысяч за отсутствие на линии 10 автобусов.
Напомним, жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что в начале января с 20.00 до 22.00 не могла уехать с Выи на Тагилстрой, ей пришлось вызывать такси. Однако в компании «Объединение «Союз-НТ» утверждают, что в это время мимо остановки «Урал» проезжали четыре автобуса.