На 115 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие 23 маршруток

Оказалось, что хуже всего дела с транспортом обстоят на Смычку, в этот район отсутствовало семь рейсов, а на Рудник не приехало пять маршруток. Также отсутствовали четыре транспортных средства по маршруту № 46 и по три — по маршрутам №№ 4 и 5. На ВМЗ не приехал один автобус.