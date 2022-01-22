На 115 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие 23 маршруток

На 115 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие 23 маршруток
На 115 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие 23 маршруток
Сегодня, 19:11ТранспортФото: 1MI
«Объединение «Союз-НТ» и «Техноком», занимающиеся пассажирскими перевозками в Нижнем Тагиле, получили 115 тысяч штрафа за отсутствие 23 маршруток на линии.

Договоры на транспортные перевозки в Нижнем Тагиле заключены администрацией города с тремя компаниями: ООО «Объединение «Союз-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС». Контракты на семь лет общей стоимостью 74,1 миллиона рублей были подписаны в июне 2021 года.

По условиям договора подрядчики обязаны соблюдать сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов, которое прописано в документе. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Комиссия в составе представителей МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и администрации Тагилстроевского района проверяла работу транспортных компаний на остановке «Вокзал» 28 октября с 20.35 до 22.50. Они оценили работу шести маршрутов «Объединение «Союз-НТ» и «Техноком»:

  • № 14 «ТЦ Райт — ВМЗ»;
  • № 1 «ТЦ Райт — Рудник им. 3 Интернационала»;
  • № 23 «ТЦ Райт — Смычка»;
  • № 4 «ТЦ Райт — Выя — Красный Камень — ТЦ Райт»;
  • № 5 «ТЦ Райт — Выя — Лебяжка— Красный Камень — ТЦ Райт»;
  • № 46 «Кулинарное училище — Вокзал».

Оказалось, что хуже всего дела с транспортом обстоят на Смычку, в этот район отсутствовало семь рейсов, а на Рудник не приехало пять маршруток. Также отсутствовали четыре транспортных средства по маршруту № 46 и по три — по маршрутам №№ 4 и 5. На ВМЗ не приехал один автобус.

В результате за 13 неприехавших маршруток «Техноком» наказан штрафами на 65 тысяч рублей, а «Объединение «Союз-НТ» обязано выплатить 50 тысяч за отсутствие на линии 10 автобусов.

Напомним, жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что в начале января с 20.00 до 22.00 не могла уехать с Выи на Тагилстрой, ей пришлось вызывать такси. Однако в компании «Объединение «Союз-НТ» утверждают, что в это время мимо остановки «Урал» проезжали четыре автобуса.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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