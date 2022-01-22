Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга пересмотрят 31 января

Стоимость проезда в Екатеринбурге не пересматривалась пять лет. Предельная планка в 28 рублей за одну поездку, по словам перевозчиков, уже не отвечает инфляционным тенденциям. Горючее подорожало. Техосмотр, услуги страховых компаний - тоже.