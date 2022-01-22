Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга пересмотрят 31 января

Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга пересмотрят 31 января
Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга пересмотрят 31 января
Сегодня, 21:03ТранспортФото: 1MI
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области обозначила дату рассмотрения вопроса о повышении тарифов в общественном транспорте.

Стоимость проезда в Екатеринбурге не пересматривалась пять лет. Предельная планка в 28 рублей за одну поездку, по словам перевозчиков, уже не отвечает инфляционным тенденциям. Горючее подорожало. Техосмотр, услуги страховых компаний - тоже.

Обсудить вопрос планируется на заседании Региональной энергетической комиссии. Датой его проведения обозначено 31 января. Ожидается, что по данному вопросу выступит специалист отдела ценообразования в непроизводственной сфере РЭК Ирина Панасюк.

Ориентировочно, тариф могут поднять до 33 рублей уже с 1 февраля 2022 года. Льготный проезд для отдельных категорий граждан отменять не планируется.

Сюжеты:
Екатеринбург
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