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ГИБДД Нижнего Тагила в праздники будет ловить пьяных водителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД Нижнего Тагила в праздники будет ловить пьяных водителей

22 февраля 2016, 11:00ТранспортПавел Щербина
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