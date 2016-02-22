ГИБДД Нижнего Тагила в праздники будет ловить пьяных водителей
22 февраля 2016, 11:00ТранспортПавел Щербина
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ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает городских автолюбителей о проведении профилактических рейдов в праздники.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с предстоящими праздничными днями и ростом количества ДТП по вине нетрезвых водителей на территории Свердловской области, а также ДТП с участием детей, перевозимых с нарушением пункта 22.9 ПДД, в течение трех праздничных дней будет организовано проведение профилактических рейдов силами сотрудников ГИБДД говорится в официальном сообщении отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
TagilCity.ru напоминает о том, что с июля прошлого года за рецидив пьяного вождения предусмотрено уголовное наказание. Таким образом, попавшись за рулём второй раз в состоянии алкогольного опьянения, вполне реально попасть в тюрьму.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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