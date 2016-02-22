ГИБДД Нижнего Тагила в праздники будет ловить пьяных водителей

В связи с предстоящими праздничными днями и ростом количества ДТП по вине нетрезвых водителей на территории Свердловской области, а также ДТП с участием детей, перевозимых с нарушением пункта 22.9 ПДД, в течение трех праздничных дней будет организовано проведение профилактических рейдов силами сотрудников ГИБДД говорится в официальном сообщении отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.