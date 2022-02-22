Одна из охраняемых ГИБДД фур с разобранными самосвалами сгорела под Артемовским

Заметив возгорание, очевидцы вызвали пожарных, которые смогли справиться с огнем и не допустить его распространения. Однако кабина одной из трех фур выгорела дотла. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в автомобиле.
По словам местных жителей, несмотря на то, что рядом все время дежурят полицейские, водители почти не появляются рядом с припаркованными машинами. Автомобилисты отмечают, что у многих стоящая на обочине большегрузная техника вызывает интерес. Люди останавливаются рядом и фотографируются, пишет Е1.
Напомним, негабаритную технику без разрешительных документов на проезд остановили под Артемовском сотрудники ГИБДД, водители припарковали транспорт на обочине. Пока фуры не поедут, они не нарушают ПДД и штрафовать водителей нельзя. Именно поэтому там и дежурят полицейские.