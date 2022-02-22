Одна из охраняемых ГИБДД фур с разобранными самосвалами сгорела под Артемовским

Одна из фур с разобранными самосвалами, которые стоят на обочине месяц под Артемовским, сгорела. Чтобы колонна из машин не продолжила ехать дальше без документов, рядом дежурят сотрудники ГИБДД.

Заметив возгорание, очевидцы вызвали пожарных, которые смогли справиться с огнем и не допустить его распространения. Однако кабина одной из трех фур выгорела дотла. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в автомобиле. По словам местных жителей, несмотря на то, что рядом все время дежурят полицейские, водители почти не появляются рядом с припаркованными машинами. Автомобилисты отмечают, что у многих стоящая на обочине большегрузная техника вызывает интерес. Люди останавливаются рядом и фотографируются, пишет Е1. Напомним, негабаритную технику без разрешительных документов на проезд остановили под Артемовском сотрудники ГИБДД, водители припарковали транспорт на обочине. Пока фуры не поедут, они не нарушают ПДД и штрафовать водителей нельзя. Именно поэтому там и дежурят полицейские. Экипаж ДПС неделю охраняет разобранные БелАЗы под Екатеринбургом

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