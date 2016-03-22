В Нижнем Тагиле начата подготовка к ремонту моста на проспекте Мира: мост обследуют и составят смету (ФОТО)

О ремонте говорить ещё рано, на совещании была поставлена задача по экспертному обследованию моста:

Путепровод был обследован в 2013 году и сейчас, из-за деформации швов между плитами, вода вымывает насыпной грунт. Поэтому Глава Нижнего Тагила поставил задачу Службе городского хозяйства — поручить провести обследование моста специализированной организации, и рассчитать смету на ремонтные работы. Когда появятся конкретные цифры, будут принимать дальнейшие решения о ремонте рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

Напомним, о ситуации с мостом на проспекте Мира рассказал в своем письме к Главе Администрации председатель общественного движения «Тагил без ям». В письме были указаны рекомендации по ремонту, сделанные после обследования моста в 2013 году.