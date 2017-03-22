Пенсионеры смогут в два раза дешевле ездить на поездах по Свердловской области

Скидка 50% на проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения будет предоставлена пенсионерам в период с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Данное постановление, как одну из мер социальной поддержки пенсионеров, утвердило правительство Свердловской области.

Получателями данной льготы не являются пенсионеры, получающие социальные выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Льготный билет можно будет приобрести при наличии пенсионного удостоверения о назначении трудовой пенсии по старости и паспорта гражданина РФ с регистрацией по месту жительства в Свердловской области.

В 2017 году утвержден список из 235 поездов, в которых смогут проехать по данной льготе пенсионеры, об этом сообщает Управление Свердловской железной дороги.