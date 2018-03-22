69 камер наблюдения на сумму 130 млн рублей установят на трассах Свердловской области

Камеры установят на следующих трассах: Пермь — Екатеринбург (с 289 по 291 километр), Екатеринбург — Серов (164-169, 300-330 километр), Екатеринбург — Невьянск (с 12 по 14 километр) и так далее.

В Екатеринбурге будет установлено 12 камер, в Краснотурьинске — 4, в Первоуральске — 6, в Каменске-Уральском — 5, a Березовском — три камеры фото- и видеофиксации, пишет «Екатеринбург в эфире».