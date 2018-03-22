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69 камер наблюдения на сумму 130 млн рублей установят на трассах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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69 камер наблюдения на сумму 130 млн рублей установят на трассах Свердловской области

22 марта, 22:00Транспорт
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