Ямочный ремонт проведен на 12 улицах Нижнего Тагила

На аппаратном совещании Владислав Пинаев обратил внимание представителей дорожных служб на проведение ямочных ремонтов на улицах города.

В кратчайшие сроки должна быть составлена точная сеть участков автодорог, которые требуется восстановить, подчеркнул мэр.

Подрядчики будут вести работы по графикам, которые будут составляться еженедельно. Планируется, что они будут синхронизированы с объездами главы города для контроля выполнения ремонта.