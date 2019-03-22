Ямочный ремонт проведен на 12 улицах Нижнего Тагила

В рамках ямочного ремонта в Нижнем Тагиле к 22 марта заасфальтировано свыше 150 квадратных метров дорожного полотна.
На аппаратном совещании Владислав Пинаев обратил внимание представителей дорожных служб на проведение ямочных ремонтов на улицах города.
В кратчайшие сроки должна быть составлена точная сеть участков автодорог, которые требуется восстановить, подчеркнул мэр.
Подрядчики будут вести работы по графикам, которые будут составляться еженедельно. Планируется, что они будут синхронизированы с объездами главы города для контроля выполнения ремонта.
На данный момент проведены работы на 12 улицах Нижнего Тагила: Индустриальная, проспект Вагоностроителей, Юности, Алтайская, Круговая, Восточное шоссе, Черноисточинское шоссе, Береговая-Ударная, Красногвардейская, Заводская, Циолковского, Октябрьской революции, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.