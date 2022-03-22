Движение в центре Привокзальной площади в Тагиле откроют 15 апреля

Как будет организовано движение транспорта с 15 апреля и каким образом чиновники решили трудности, чтобы стройка не остановилась, — в материале TagilCity.ru.

22 марта подрядная организация МУП «Тагилдорстрой» продолжает прокладывать ливневую канализацию и переносить опоры контактной сети. Несмотря на санкционные давление, динамику цен и выявленные в ходе реконструкции проблемы, работы ведутся четко по графику, сказал в рамках выездного совещания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев: Все работы ведутся параллельно, мы взаимодействуем и с «Водоканалом-НТ», и с Управлением РЖД, и с другими организациями. Сегодня проблема у всех одна — это удорожание материалов. Поэтому находим варианты замены импортных материалов, ничего не предвещает того, чтобы остановиться. Задействованным организациям пришлось решать еще несколько проблем. Так, подготовка траншеи для канализации затянулась на несколько недель: под слоем асфальта оказался слой бетона толщиной 200 мм. Одновременно с этим подрядчик приостановил строительство парковки для общественного транспорта. МУП «Нижнетагильские тепловые сети», которое занялось переносом наружной трубы отопления в месте работ, согласовывал работы с другими организациями. Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев отметил, что основная цель подрядной организации — закончить работы в центре Привокзальной площади до 15 апреля. После укладки асфальта транспорт будет двигаться по двум полосам в каждом направлении. Мы идем по первоначальному плану — до 15 апреля открыть проезд центральной части Привокзальной площади, чтобы закрыть остальную территорию для организации парковок и территории будущей стелы, сказал Игорь Васильев. TagilCity.ru Также заказчик согласовал макет крытых остановочных комплексов. На площади будут расположены 10 остановок высотой 4 и 6 метров. Каркас конструкции изготовят из металла, перегородки и навес — из многослойного стекла. проектная документация Напомним, открытие Привокзальной площади запланировано в августе 2022 года. На территории появятся две парковки по 90 мест, отдельная стоянка для автобусов и маршруток, а также памятная стела «Город трудовой доблести». В Нижнем Тагиле ветеранам презентован проект стелы «Город трудовой доблести»

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