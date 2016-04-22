Массовое ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила привело к образованию пробки (ФОТО)

В 18:25 водитель автомобиля Toyota Avensis (мужчина 1973 г.р.), следуя по Восточному шоссе со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе, допустил столкновение с автомобилем Honda Civic, который следовал в попутном направлении. После чего водитель другого автомобиля Toyota допустил столкновение с автомобилем Honda Civic, далее с автомобилем Daewoo Matiz рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.