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Массовое ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила привело к образованию пробки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовое ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила привело к образованию пробки (ФОТО)

22 апреля 2016, 10:15ТранспортПавел Щербина
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