Массовое ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила привело к образованию пробки (ФОТО)
Вчера вечером на Восточном шоссе произошло массовое ДТП.
В 18:25 водитель автомобиля Toyota Avensis (мужчина 1973 г.р.), следуя по Восточному шоссе со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе, допустил столкновение с автомобилем Honda Civic, который следовал в попутном направлении. После чего водитель другого автомобиля Toyota допустил столкновение с автомобилем Honda Civic, далее с автомобилем Daewoo Matiz рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Всего в аварии повреждено 4 автомобиля. Как объяснили в отделе пропаганды ГИБДД журналистам TagilCity.ru, автомобили врезались один за другим. Среди водителей и пассажиров пострадавших не было.
Известно, что ДТП привело вчера вечером к образованию большой пробки на Восточном шоссе.
ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru