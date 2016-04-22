Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Рекламные указатели на перекрестке Носова-Черноисточинское шоссе мешают обзору. Общественники Нижнего Тагила написали обращение в ГИБДД (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Рекламные указатели на перекрестке Носова-Черноисточинское шоссе мешают обзору. Общественники Нижнего Тагила написали обращение в ГИБДД (ФОТО)

22 апреля 2016, 11:25ТранспортМарина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»