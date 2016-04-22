Рекламные указатели на перекрестке Носова-Черноисточинское шоссе мешают обзору. Общественники Нижнего Тагила написали обращение в ГИБДД (ФОТО)
Председатель ОД «Тагил без ям» написал обращение в городскую инспекцию безопасности дорожного движения с просьбой демонтировать рекламные сооружения на улице Носова. Никита Чапурин просит привлечь к ответственности тех, кто установил указатели, загораживающие выезд на Черноисточинское шоссе.
Руководитель движения «Тагил без ям» рассказал редакции TagilCity.ru о том, что к нему обратились автолюбители с Гальяно-Горбуновского массива. Водители жаловались на то, что при выезде с заправки по ул. Носова, стойка с указателями уменьшает обзор проезжей части по левую руку сидящего за рулём.
Фото: ОД «Тагил без ям»
Рекламные сооружения частично закрывают дорогу по Черноисточинскому шоссе и едущие по ней машины. Водитель может не увидеть двигающийся по правой стороне дороге автомобиль. Рекламные установки могут стать причиной аварии, считают автовладельцы.
Установка рекламных конструкций часто оказывается ни с кем не согласована. Задача сотрудников ГИБДД и служб города установить законность размещения указателей на проезжей части одной из главных дорог города и принять меры для устранения возникновения аварийных ситуаций.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru