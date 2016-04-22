С завтрашнего дня в электрички из Нижнего Тагила в Екатеринбург СвЖД добавит вагоны
22 апреля 2016, 12:50ТранспортТимофей Данилов
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В весенний и летний сезоны пассажиров пригородных поездов становится значительно больше. Поэтому свердловская пригородная компания вводит дополнительные вагоны в электричках, курсирующих по популярным маршрутам в области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Например, с 23 апреля составы поездов, обращением Нижний Тагил – Екатеринбург – Нижний Тагил, будут увеличены до 6-ти вагонов. Кроме того, в период с 30 апреля по 25 сентября, в каждые выходные дни и в праздники длина поездов №6460 и №6461 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил увеличится до 8-ми вагонов.
Напоминаем, с 3 по 10 мая участники и инвалиды ВОВ не будут отдавать деньги за билеты на поезда внутрироссийского сообщения. Введение льготных проездов компания «РЖД» приурочила к празднованию 71-летия Великой победы. А уже с 25 апреля в Свердловской области будет действовать новое расписание некоторых поездов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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