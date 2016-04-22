С завтрашнего дня в электрички из Нижнего Тагила в Екатеринбург СвЖД добавит вагоны

Например, с 23 апреля составы поездов, обращением Нижний Тагил – Екатеринбург – Нижний Тагил, будут увеличены до 6-ти вагонов. Кроме того, в период с 30 апреля по 25 сентября, в каждые выходные дни и в праздники длина поездов №6460 и №6461 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил увеличится до 8-ми вагонов.